Bérengère Krief – Sexe, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

Bérengère Krief – Sexe Vendredi 29 mai, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 40 € – 2e série : 36 € – Abonné 1re série : 37 € – Moins de 26 ans : 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

DE BÉRENGÈRE KRIEF, JESSÉ RÉMOND LACROIX ET FANNY RUWET MISE EN SCÈNE PAMELA RAVASSARD

AVEC BÉRENGÈRE KRIEF

Dans une société en pleine « sex-récession », Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité.

« On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.

Je vous propose qu’on partage une heure trente de sexe.

Une heure trente de sexe, parfois, c’est court, parfois, c’est long.

Ce qui est sûr, c’est qu’une heure trente ensemble, ce sera forcément bon. »

Bérengère Krief

Avec ce troisième spectacle, l’humoriste offre un nouvel éclairage sur la place du désir dans notre société et plus particulièrement celui des femmes. Jamais vulgaire, sans tabous ni complexes, avec drôlerie, joie, liberté et émotion.

1 nomination à la cérémonie des Molières 2025

« D’une sincérité à se tordre de rire » LE MONDE

« Bérengère interprète avec maestria son spectacle qui fait du bien » LE FIGARO

« Jamais gênant, encore moins moralisateur » LE PARISIEN

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 23 – 01 39 23 23 39 – 01 39 23 46 13 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/flistemanifs.aspx?idstructure=0611 »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr Le théâtre est situé à côté de la Bibliothèque. (GPS recommandé).

ATTENTION : Ne pas suivre les flèches indiquant « Théâtre » car elles vous emmèneront vers l’ancienne salle de spectacle.

Pour les personnes venant en voiture:

A13, sortie Le Chesnay-Rocquencourt

Pour les personnes venant en transport en commun :

– de Paris/Montparnasse : Versailles Chantiers – Bus ligne 6201 ou 6202 : arrêt « Redingote »

– en RER C : Versailles Rive Gauche – Bus ligne 6201 ou 6202 : arrêt «Redingote »

– de Paris/St-Lazare : Versailles Rive droite – Bus ligne 6205 : arrêt « Stade Michaux » ou ligne 6201, arrêt « Redingote »

– de Viroflay Rive Droite/Rive Gauche : Bus ligne 6207 : arrêt « La Grande Scène »

Humour

© Lou Escobar