Raool, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt

Raool Jeudi 7 mai, 20h30 Théâtre André Malraux Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T20:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T20:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00

Théâtre André Malraux 12 rue de l’étang Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France

Spectacle des élèves adultes du Conservatoire municipal de théâtre