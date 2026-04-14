Raool, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt
Raool, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt jeudi 7 mai 2026.
Raool Jeudi 7 mai, 20h30 Théâtre André Malraux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T20:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T20:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00
Théâtre André Malraux 12 rue de l’étang Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France
Spectacle des élèves adultes du Conservatoire municipal de théâtre
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
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