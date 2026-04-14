Café lectures, Bibliothèque Simone-Veil, Le Chesnay-Rocquencourt
Café lectures, Bibliothèque Simone-Veil, Le Chesnay-Rocquencourt samedi 18 avril 2026.
Café lectures Samedi 18 avril, 11h00 Bibliothèque Simone-Veil Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Bibliothèque Simone-Veil 20, cours Exelmans Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France
Ce rendez-vous est l’occasion de partager, entre lecteurs et bibliothécaires, vos impressions sur vos dernières lectures ainsi que sur vos coups de cœur.
Ville du Chesnay-Rocquencourt
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