Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt
Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt dimanche 26 avril 2026.
Cérémonie Patriotique Dimanche 26 avril, 12h00 Monument aux Morts Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T12:00:00+02:00 – 2026-04-26T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T12:00:00+02:00 – 2026-04-26T13:00:00+02:00
Monument aux Morts 33 Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation
Ville du Chesnay-Rocquencourt
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