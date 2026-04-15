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Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt

Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt

Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Théâtre André Malraux

Adresse : 12 rue de l'étang Le Chesnay-Rocquencourt

Ville : 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Département : Yvelines

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre Jeudi 16 avril, 19h00 Théâtre André Malraux Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00

Un moment convivial et créatif pour découvrir leur travail et leur passion de la scène.

Théâtre André Malraux 12 rue de l’étang Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France
Les élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre présentent leur spectacle de fin d’année, une mosaïque vivante d’extraits de pièces variées.

Ville du Chesnay-Rocquencourt

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