Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt
Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt jeudi 16 avril 2026.
Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre Jeudi 16 avril, 19h00 Théâtre André Malraux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00
Un moment convivial et créatif pour découvrir leur travail et leur passion de la scène.
Théâtre André Malraux 12 rue de l’étang Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France
Les élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre présentent leur spectacle de fin d’année, une mosaïque vivante d’extraits de pièces variées.
Ville du Chesnay-Rocquencourt
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
- Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt 15 avril 2026
- Goûter culture, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt 16 avril 2026
- Café lectures, Bibliothèque Simone-Veil, Le Chesnay-Rocquencourt 18 avril 2026
- Atelier gratuit de self-défense pour les femmes, Gymnase Jean-Louis Forain, Le Chesnay-Rocquencourt 26 avril 2026
- Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt 26 avril 2026