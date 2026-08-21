Goûter culturel spécial musée, Musée La Piscine, Roubaix
vendredi 25 septembre 2026 · Musée La Piscine · Roubaix
Informations pratiques
Goûter culturel spécial musée Vendredi 25 septembre, 18h00 Musée La Piscine Nord
Gratuit et sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00
Certains vendredis soirs, La Piscine change de rythme. Dès 18h, le musée vous invite à des rencontres inattendues : on y croque, on y écrit, on y regarde, on y échange.
Dessins, ateliers d’écriture, projections ou visites surprenantes, à chacun sa pratique, à chacun ses envies, à chacun sa fièvre du vendredi soir !
- > Vendredi 25 septembre de 18h à 20h – L’oeuvre se raconte
Un « Goûter culturel spécial musée » pour échanger sur les offres culturelles du musée.
Prenez la parole !
Gratuit et sans réservation
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Découvrez toutes la programmation de La fièvre des vendredis soirs
Musée La Piscine musée la piscine roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/la-fievre-des-vendredis-soirs/ »}]
L’œuvre se rencontre [La fièvre des vendredis soirs]
Alain Leprince – musée La Piscine
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