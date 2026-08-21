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Goûter culturel spécial musée, Musée La Piscine, Roubaix

vendredi 25 septembre 2026 · Musée La Piscine · Roubaix

Goûter culturel spécial musée, Musée La Piscine, Roubaix

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Musée La Piscine
Adresse
musée la piscine roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit et sans réservation

Goûter culturel spécial musée Vendredi 25 septembre, 18h00 Musée La Piscine Nord

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Certains vendredis soirs, La Piscine change de rythme. Dès 18h, le musée vous invite à des rencontres inattendues : on y croque, on y écrit, on y regarde, on y échange.
Dessins, ateliers d’écriture, projections ou visites surprenantes, à chacun sa pratique, à chacun ses envies, à chacun sa fièvre du vendredi soir !

  • > Vendredi 25 septembre de 18h à 20h – L’oeuvre se raconte

Un « Goûter culturel spécial musée » pour échanger sur les offres culturelles du musée.
Prenez la parole !
Gratuit et sans réservation


Découvrez toutes la programmation de La fièvre des vendredis soirs

Musée La Piscine musée la piscine roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/la-fievre-des-vendredis-soirs/ »}]
L’œuvre se rencontre [La fièvre des vendredis soirs]

Alain Leprince – musée La Piscine

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