Informations pratiques

Goûter d’accueil des bénévoles [Portes Ouverte] Atelier solidaire Rennes Vendredi 11 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

C’est la rentrée des ancien.nes et la bienvenue des nouveaux.elles bénévoles à l’Atelier !

_**Dans le cadre de la semaine des portes ouvertes de l’Atelier Solidaire**_

Vous avez été, êtes encore ou souhaitez devenir bénévole à l’Atelier Solidaire ? Tout le monde est bienvenue pour notre goûter de rentrée, en compagnie des Compagnons Bâtisseurs et de l’Atelier des Transitions. Ce moment convivial sera l’occasion de se rencontrer, d’échanger sur les missions bénévoles qui existent déjà et sur celles que vous aimeriez développer.

Gratuit, de 16h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-11T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-11T18:00:00.000+02:00

1



Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

