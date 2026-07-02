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Gouter de Noël de AVF, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

vendredi 11 décembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

Gouter de Noël de AVF, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Réservé aux adhérents de l'association

Gouter de Noël de AVF Vendredi 11 décembre, 15h00 Complexe Saint Exupéry Var

Réservé aux adhérents de l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T15:00:00+01:00 – 2026-12-11T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-11T15:00:00+01:00 – 2026-12-11T19:00:00+01:00

L’AVF Draguignan convie tous les adhérents à participer à un goûter de Noël. Les traditionnels desserts de Provence feront la joie de chacun vendredi 11 décembre au Complexe Saint-Exupéry.

15h – Salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.avfdraguignan.fr/page/2793578-presentation »}]
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