Gouter de Noël de AVF, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Gouter de Noël de AVF Vendredi 11 décembre, 15h00 Complexe Saint Exupéry Var

Réservé aux adhérents de l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T15:00:00+01:00 – 2026-12-11T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-11T15:00:00+01:00 – 2026-12-11T19:00:00+01:00

L’AVF Draguignan convie tous les adhérents à participer à un goûter de Noël. Les traditionnels desserts de Provence feront la joie de chacun vendredi 11 décembre au Complexe Saint-Exupéry.

15h – Salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.avfdraguignan.fr/page/2793578-presentation »}]

Gouter de Noël de l’association Accueil des villes françaises