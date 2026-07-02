Gouter de Noël de AVF, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
vendredi 11 décembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
Gouter de Noël de AVF Vendredi 11 décembre, 15h00 Complexe Saint Exupéry Var
Réservé aux adhérents de l’association
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T15:00:00+01:00 – 2026-12-11T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-11T15:00:00+01:00 – 2026-12-11T19:00:00+01:00
L’AVF Draguignan convie tous les adhérents à participer à un goûter de Noël. Les traditionnels desserts de Provence feront la joie de chacun vendredi 11 décembre au Complexe Saint-Exupéry.
15h – Salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.avfdraguignan.fr/page/2793578-presentation »}]
Gouter de Noël de l’association Accueil des villes françaises
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