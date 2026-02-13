Goûter fromager Maison du Paysage Athis-Val de Rouvre

Goûter fromager

Maison du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Besoin d’une pause réconfortante sur le sentier du Granite ?

Les mercredis de l’été, faites halte à la Maison du Paysage pour une dégustation de fromages AOP.

Accompagnés de bons pains et de poirés locaux, venez découvrir les saveurs et le savoir-faire fromager de notre région. .

Maison du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

