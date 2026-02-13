Goûter fromager Maison du Paysage Athis-Val de Rouvre
Goûter fromager Maison du Paysage Athis-Val de Rouvre mercredi 15 juillet 2026.
Goûter fromager
Maison du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Besoin d’une pause réconfortante sur le sentier du Granite ?
Les mercredis de l’été, faites halte à la Maison du Paysage pour une dégustation de fromages AOP.
Accompagnés de bons pains et de poirés locaux, venez découvrir les saveurs et le savoir-faire fromager de notre région. .
Maison du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
English : Goûter fromager
