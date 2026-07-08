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Goûter musical – Musiques de Papier par l’ensemble Le Concert Impromptu Le Pavillon de la Sirène Paris

dimanche 8 novembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Goûter musical – Musiques de Papier par l’ensemble Le Concert Impromptu Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>25€ tarif famille (2 adultes, 1 enfant), 12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ tarif -12 ans</p>

Dans Musiques de papier, tout devient matière sonore et visuelle, prétexte au jeu. Le papier déchiré, frotté ou froissé devient source de musique et dialogue avec les corps et les instruments à vent – flûte, hautbois, clarinette, du Concert impromptu.

Ici, les sens s’éveillent, on découvre des sons connus, parfois bizarres ou rigolos, et pour couronner le tout, la danse et les mouvements s’invitent à la fête pour presque « voir » la musique.

Violaine Dufès, Directrice artistique.

Venez découvrir avec vos tout-petits le spectacle musical du concert Impromptu avant de partager un goûter avec les musicien.nes.
Le dimanche 08 novembre 2026
de 16h00 à 16h40
Le dimanche 08 novembre 2026
de 11h00 à 11h40
payant

25€ tarif famille (2 adultes, 1 enfant), 12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ tarif -12 ans

Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-08T17:00:00+01:00
fin : 2026-11-08T17:40:00+01:00
Date(s) : 2026-11-08T11:00:00+02:00_2026-11-08T11:40:00+02:00;2026-11-08T16:00:00+02:00_2026-11-08T16:40:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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