Goûter musical – Musiques de Papier par l’ensemble Le Concert Impromptu Le Pavillon de la Sirène Paris
dimanche 8 novembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Dans Musiques de papier, tout devient matière sonore et visuelle, prétexte au jeu. Le papier déchiré, frotté ou froissé devient source de musique et dialogue avec les corps et les instruments à vent – flûte, hautbois, clarinette, du Concert impromptu.
Ici, les sens s’éveillent, on découvre des sons connus, parfois bizarres ou rigolos, et pour couronner le tout, la danse et les mouvements s’invitent à la fête pour presque « voir » la musique.
Violaine Dufès, Directrice artistique.
Venez découvrir avec vos tout-petits le spectacle musical du concert Impromptu avant de partager un goûter avec les musicien.nes.
Le dimanche 08 novembre 2026
de 16h00 à 16h40
Le dimanche 08 novembre 2026
de 11h00 à 11h40
payant
25€ tarif famille (2 adultes, 1 enfant), 12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ tarif -12 ans
Public tout-petits, enfants et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-08T17:00:00+01:00
fin : 2026-11-08T17:40:00+01:00
Date(s) : 2026-11-08T11:00:00+02:00_2026-11-08T11:40:00+02:00;2026-11-08T16:00:00+02:00_2026-11-08T16:40:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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