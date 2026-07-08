Goûter musical – Musiques de Papier par l’ensemble Le Concert Impromptu Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Dans Musiques de papier, tout devient matière sonore et visuelle, prétexte au jeu. Le papier déchiré, frotté ou froissé devient source de musique et dialogue avec les corps et les instruments à vent – flûte, hautbois, clarinette, du Concert impromptu.

Ici, les sens s’éveillent, on découvre des sons connus, parfois bizarres ou rigolos, et pour couronner le tout, la danse et les mouvements s’invitent à la fête pour presque « voir » la musique.

Violaine Dufès, Directrice artistique.

Venez découvrir avec vos tout-petits le spectacle musical du concert Impromptu avant de partager un goûter avec les musicien.nes.

Le dimanche 08 novembre 2026

de 16h00 à 16h40

Le dimanche 08 novembre 2026

de 11h00 à 11h40

payant

25€ tarif famille (2 adultes, 1 enfant), 12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ tarif -12 ans

Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-08T17:00:00+01:00

fin : 2026-11-08T17:40:00+01:00

Date(s) : 2026-11-08T11:00:00+02:00_2026-11-08T11:40:00+02:00;2026-11-08T16:00:00+02:00_2026-11-08T16:40:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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