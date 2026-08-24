Informations pratiques

Pompaire

Goûter raconté

Place Arthur Rimbaud Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 17:00:00

fin : 2026-10-02 17:45:00

Date(s) :

2026-10-02

On vous invite à un temps convivial mêlant histoire et petits gâteaux pour une fin d’après-midi de détente et de partage !

Public à partir de 3 ans .

Place Arthur Rimbaud Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

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English : Goûter raconté

L’événement Goûter raconté Pompaire a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine