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AGENDA · Pompaire

Goûter raconté Pompaire

vendredi 6 novembre 2026 · Pompaire

Goûter raconté Pompaire

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place Arthur Rimbaud
Ville
79200 Pompaire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Pompaire

Goûter raconté

Place Arthur Rimbaud Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 17:00:00
fin : 2026-11-06 17:45:00

Date(s) :
2026-11-06

On vous invite à un temps convivial mêlant histoire et petits gâteaux pour une fin d’après-midi de détente et de partage !

Public à partir de 3 ans   .

Place Arthur Rimbaud Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 

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English : Goûter raconté

L’événement Goûter raconté Pompaire a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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