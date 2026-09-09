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Goûter sportif, 7 rue Léon Jouhaux, Bordeaux

vendredi 11 septembre 2026 · 7 rue Léon Jouhaux · Bordeaux

Goûter sportif, 7 rue Léon Jouhaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
7 rue Léon Jouhaux
Adresse
7 Rue Léon Jouhaux, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Goûter sportif Vendredi 11 septembre, 16h30 7 rue Léon Jouhaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T16:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T16:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00

  • Food truck de Visions mêlées installé au 7 rue Léon Jouhaux
  • Atelier de couture à l’entrée de la résidence avec RecupR
  • Ateliers sportifs et rigolos avec Visions mêlées à l’intérieur de la résidence

7 rue Léon Jouhaux 7 Rue Léon Jouhaux, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine
Rendez-vous dès 16h30 à Carle Vernet pour partager un goûter sportif ! Plusieurs associations seront présentes pour vous proposer un goûter gourmand et de nombreuses animations sportives et créatives. Animation Goûter

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