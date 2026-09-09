Goûter sportif, 7 rue Léon Jouhaux, Bordeaux

Informations pratiques

Goûter sportif Vendredi 11 septembre, 16h30 7 rue Léon Jouhaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T16:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T16:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00

Food truck de Visions mêlées installé au 7 rue Léon Jouhaux

Atelier de couture à l’entrée de la résidence avec RecupR

Ateliers sportifs et rigolos avec Visions mêlées à l’intérieur de la résidence

7 rue Léon Jouhaux 7 Rue Léon Jouhaux, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous dès 16h30 à Carle Vernet pour partager un goûter sportif ! Plusieurs associations seront présentes pour vous proposer un goûter gourmand et de nombreuses animations sportives et créatives. Animation Goûter