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Goûters numériques : créez une tasse unique pour les fêtes, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

mardi 22 décembre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing

Goûters numériques : créez une tasse unique pour les fêtes, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mardi 22 décembre 2026
Fin
mercredi 23 décembre 2026
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Atelier parents-enfants à partir de 10 ans. Présence nécessaire aux 3 séances.

Goûters numériques : créez une tasse unique pour les fêtes 22 et 23 décembre Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Atelier parents-enfants à partir de 10 ans. Présence nécessaire aux 3 séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-22T14:00:00+01:00 – 2026-12-22T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T16:30:00+01:00

Laissez libre cours à votre créativité en personnalisant un mug sur le thème de Noël. Motifs festifs, couleurs hivernales et idées originales vous permettront de réaliser une création unique, idéale pour offrir ou pour savourer une boisson chaude dans une ambiance de fêtes.

Au cours de cet atelier de 3 jours, découvrez différentes techniques de personnalisation et repartez avec votre mug décoré selon vos envies. Un moment convivial pour imaginer et créer un objet à la fois utile et personnel, dans l’esprit chaleureux de Noël.

Atelier parents-enfants. Présence nécessaire aux 3 séances.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Personnalisez un mug aux couleurs de Noël et réalisez une création unique à offrir ou à conserver pour accompagner les fêtes de fin d’année.

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