Goûters numériques : créez une tasse unique pour les fêtes, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Goûters numériques : créez une tasse unique pour les fêtes 22 et 23 décembre Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Atelier parents-enfants à partir de 10 ans. Présence nécessaire aux 3 séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-22T14:00:00+01:00 – 2026-12-22T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T16:30:00+01:00

Laissez libre cours à votre créativité en personnalisant un mug sur le thème de Noël. Motifs festifs, couleurs hivernales et idées originales vous permettront de réaliser une création unique, idéale pour offrir ou pour savourer une boisson chaude dans une ambiance de fêtes.

Au cours de cet atelier de 3 jours, découvrez différentes techniques de personnalisation et repartez avec votre mug décoré selon vos envies. Un moment convivial pour imaginer et créer un objet à la fois utile et personnel, dans l’esprit chaleureux de Noël.

Atelier parents-enfants. Présence nécessaire aux 3 séances.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Personnalisez un mug aux couleurs de Noël et réalisez une création unique à offrir ou à conserver pour accompagner les fêtes de fin d’année.

Droits réservés