Goûtez Électronique ! #1, Grue Jaune, Nantes
Goûtez Électronique ! #1, Grue Jaune, Nantes dimanche 14 juin 2026.
Goûtez Électronique ! #1 Dimanche 14 juin, 14h00 Grue Jaune Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:00:00+02:00
Les Goûtez Électroniques ! c’est :
Une ligne artistique exigeante
Depuis sa création en 2009, Le Goûtez Électronique ! offre une visibilité à un panel d’artistes nantais, français, européens et internationaux, en marge de l’industrie du disque. La ligne de conduite artistique est avant tout dictée par la qualité, l’originalité, et l’accessibilité. L’événement met un point d’honneur à soutenir l’émergence des talents, la pratique amateur, la défense de la diversité culturelle et une représentation équitable homme / femme.
Des valeurs affirmées
Le Goûtez Électronique ! incarne des valeurs d’indépendance, d’engagement et d’ouverture. Il est porté, depuis ses débuts, par une équipe entièrement composée de bénévoles. Chaque date rassemble près d’une centaine de personnes qui s’investissent sur leur temps libre. C’est grâce à cette mobilisation collective que Le Goûtez continue d’exister et de rayonner.
Rendez-vous le dimanche 14 juin 2026, de 14h à 20h. Programmation :
• 14h-16h : OR’L
• 16h-18h : Ryussi
• 18h-20h : DAWS
Lien vers l’événement Facebook
Grue Jaune Mail des Chantiers, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.goutez-electronique.com/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/events/822998127526519 »}]
Le rendez-vous incontournable des curieux de musiques électroniques. nantes nantes métropole
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