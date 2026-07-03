Grace Maira 5tet Le Melville Paris
dimanche 25 octobre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
La chanteuse de jazz américaine Grace Maira vit à Paris depuis six ans, où elle a trouvé inspiration et ancrage au cœur de la scène jazz parisienne. Nourrie par les grandes voix du jazz et par ses expériences à l’étranger, elle développe un langage musical à la fois fidèle à la tradition et profondément personnel. Pour ce concert exceptionnel, elle est entourée d’un quintette remarquable de musiciennes, dont l’art, l’amitié et le mentorat ont façonné son parcours et l’ont accueillie au sein de la communauté jazz parisienne.
Grace Jennings : chant
Zoé Muraccioli : guitare
Chloé Denis : batterie
Alexandra Comnos : basse
Grace Maira, la voix de jazz américaine, enflamme Paris depuis six ans ! Entourée de talentueuses musiciennes, elle fusionne tradition et créativité pour un concert mémorable.
Le samedi 24 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-25T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-25T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-24T21:00:00+02:00_2026-10-24T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6292
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