Graine d’artiste des bébés : Encore et toujours plus Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 4 avril 2026.
Un moment à partager avec son tout-petit, proposé par la compagnie ARTORA.
Réservation obligatoire, par téléphone au 01 46 07 35 05 , par mail à corinne.bouillet@paris.fr ou
auprès des bibliothécaires sur place. Précisez Nom, prénom et âge de l’enfant :)
A très vite !
L’intervenant.e propose aux enfants de peindre,
étape par étape, sur des feuilles cartonnées en
utilisant différents outils et couleurs. Ils
commencent par dessiner, par exemple, avec une
fourchette et de la peinture, avant de passer aux
crayons, éponges ou gommettes, jusqu’à recouvrir
la feuille entièrement. Chaque enfant réalise quatre
feuilles, ensuite découpées pour créer un cube 3D,
ajoutant une touche finale ludique et créative !
Le samedi 04 avril 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit
Réservation par mail à
corinne.bouillet@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public tout-petits.
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr
