Graine d’artiste des bébés : Encore et toujours plus Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Un moment à partager avec son tout-petit, proposé par la compagnie ARTORA.

Réservation obligatoire, par téléphone au 01 46 07 35 05 , par mail à corinne.bouillet@paris.fr

auprès des bibliothécaires sur place. Précisez Nom, prénom et âge de l’enfant :)

A très vite !

L’intervenant.e propose aux enfants de peindre,

étape par étape, sur des feuilles cartonnées en

utilisant différents outils et couleurs. Ils

commencent par dessiner, par exemple, avec une

fourchette et de la peinture, avant de passer aux

crayons, éponges ou gommettes, jusqu’à recouvrir

la feuille entièrement. Chaque enfant réalise quatre

feuilles, ensuite découpées pour créer un cube 3D,

ajoutant une touche finale ludique et créative !

Le samedi 04 avril 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Réservation par mail à

corinne.bouillet@paris.fr ou par

téléphone au 01 46 07 35 05 ou



enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public tout-petits.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



