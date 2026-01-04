Graine de science : découvrir Cubetto ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Cubetto est un petit robot éducatif mobile en bois qui permet de s’initier à la programmation dès 3 ans en s’amusant. Il fonctionne avec des piles et se déplace à l’aide de deux roues.

Inspiré par la pédagogie Montessori et le langage LOGO, le robot se programme depuis le panneau de contrôle (en bois également) en y plaçant des blocs pour indiquer les direction à Cubetto. La séquence est envoyée au robot en appuyant sur le bouton d’action du Panneau d’interface, et Cubetto exécute alors les instructions dans l’ordre.

à 11h pour les 3-6 ans

à 16h pour les 7 – 12 ans

Places très limitées, inscrivez-vous ;)

vidéo de présentation

Le samedi 18 avril 2026

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



