Graine de science : découvrir Cubetto ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
Graine de science : découvrir Cubetto ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 18 avril 2026.
Cubetto est un petit robot éducatif mobile en bois qui permet de s’initier à la programmation dès 3 ans en s’amusant. Il fonctionne avec des piles et se déplace à l’aide de deux roues.
Inspiré par la pédagogie Montessori et le langage LOGO, le robot se programme depuis le panneau de contrôle (en bois également) en y plaçant des blocs pour indiquer les direction à Cubetto. La séquence est envoyée au robot en appuyant sur le bouton d’action du Panneau d’interface, et Cubetto exécute alors les instructions dans l’ordre.
à 11h pour les 3-6 ans
à 16h pour les 7 – 12 ans
Places très limitées, inscrivez-vous ;)
Le samedi 18 avril 2026
de à
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR
