Graines de lecteurs, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Informations pratiques

Graines de lecteurs 7 octobre – 2 décembre, certains mercredis Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-02T15:00:00+01:00 – 2026-12-02T16:00:00+01:00

Mercredi 7 octobre – 15h

Mercredi 4 novembre – 15h

Mercredi 2 décembre – 15h

Club de lecture

Graines de lecteurs

Pour les 8-12 ans.

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

Pour les 8-12 ans.