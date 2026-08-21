Graines de lecteurs, Médiathèque Pradettes, Toulouse
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Pradettes · Toulouse
Informations pratiques
Graines de lecteurs 7 octobre – 2 décembre, certains mercredis Médiathèque Pradettes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-12-02T15:00:00+01:00 – 2026-12-02T16:00:00+01:00
- Mercredi 7 octobre – 15h
- Mercredi 4 novembre – 15h
- Mercredi 2 décembre – 15h
Club de lecture
Graines de lecteurs
Pour les 8-12 ans.
Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc
Pour les 8-12 ans.
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