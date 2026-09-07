Graines de visiteurs : Le doudou du fantôme du musée a disparu !, Musée d’Art et d’Archéologie, Senlis

Informations pratiques

Graines de visiteurs : Le doudou du fantôme du musée a disparu ! Mardi 27 octobre, 10h00 Musée d’Art et d’Archéologie Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T10:00:00+01:00 – 2026-10-27T11:00:00+01:00

Fin : 2026-10-27T10:00:00+01:00 – 2026-10-27T11:00:00+01:00

Le service de la Petite enfance et les musées de la ville de Senlis proposent cette année des ateliers créatifs au musée pour les tout-petits et leurs parents. C’est l’occasion de se familiariser avec les musées et les œuvres en s’amusant durant les vacances !

En octobre, des pleurs résonnent dans le musée : le fantôme a perdu son doudou ! Et si tu venais l’aider ?

Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/museeAAsenlis [{« type »: « email », « value »: « service.creche@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.32.01.10 »}]

Les tout petits sont invités à venir au musée avec leurs parents, pour résoudre une terrible enquête : où se cache le doudou du musée… Visite-atelier pour les 0-3 ans (inscription obligatoire) !

Musées de Senlis