Grains de bâtisseurs, Caue Rhône Métropole, Lyon

Informations pratiques

Grains de bâtisseurs Samedi 19 septembre, 16h00 Caue Rhône Métropole Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Qu’est ce que c’est la terre ? Pourquoi et comment est-il possible de construire avec ? Comment ça tient ?

Cet atelier pédagogique et scientifique, animé par amàco, permet de découvrir les comportements physico-chimiques de cette matière en grains. Une succession d’expériences de coin de table ludiques et participatives mettent en lumière de manière à la fois simple, esthétique, poétique, et parfois même contre-intuitive, les phénomènes et interactions à l’œuvre au sein de cette étonnante matière lorsqu’elle se fait matériau de construction.

Retrouvez davantage d’informations sur amàco ici.

Caue Rhône Métropole 6bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 07 44 55 http://www.caue69.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/conseil-d-architecture-d-urbanisme-et-de-l-environnement-rhone-metropole/evenements/jep-grains-de-batisseurs?_gl=1%252azfwsx3%252a_gcl_au%25 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « 13K Followers, 239 Following, 272 Posts – See Instagram photos and videos from amu00e0co (@atelier_amaco) », « html »: «

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Qu’est ce que c’est la terre ? Pourquoi et comment est-il possible de construire avec ? Comment ça tient ?

© Florent Perroud – CAUE Rhône Métropole