GRAINS DE SABLE Atelier éveil musical africain 0-3 ans Entrée GRAINS DE SABLE Châtelaillon-Plage
GRAINS DE SABLE Atelier éveil musical africain 0-3 ans Entrée GRAINS DE SABLE Châtelaillon-Plage lundi 6 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
GRAINS DE SABLE Atelier éveil musical africain 0-3 ans
Entrée GRAINS DE SABLE Ecole maternelle Jonchery Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-10 11:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Du 6 au 10 juillet, les ateliers d’éveil musical de Grains de Sable à Châtelaillon-Plage invitent les enfants de 0 à 3 ans à découvrir les sons, les rythmes et les instruments à travers des activités ludiques et sensorielles !
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Entrée GRAINS DE SABLE Ecole maternelle Jonchery Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 18 10 mairie@chatelaillonplage.fr
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English : GRAINS DE SABLE: African Musical Exploration Workshop for Ages 0–3
From July 6 to 10, the Grains de Sable early music workshops in Châtelaillon-Plage invite children ages 0 to 3 to discover sounds, rhythms, and instruments through fun, sensory-based activities!
L’événement GRAINS DE SABLE Atelier éveil musical africain 0-3 ans Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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