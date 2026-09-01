Grand bal littéraire Médiathèque Hélène Berr Paris
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris
Informations pratiques
L’atelier d’écriture (Sur inscription)
De
15h30 à 18h30, on prépare le bal. Des chansons comme source
d’inspiration. On ambiance sa plume et on écrit pour une restitution
festive et en public lors du grand bal littéraire, le soir même.
Un
atelier d’écriture animé par l’énergie et les propositions d’Emmanuelle Jeser, autrice et comédienne de La
compagnie de la tendresse. Nous partirons à la recherche des chansons françaises qui traversent les générations et donnent envie de danser à tout le monde !
À apporter avec vous
Votre
envie d’écrire… et quelques idées de chansons françaises qui, selon vous, mettent tout le monde sur
la piste de danse ! Emmanuelle vous
donnera quelques clés pour lire vos textes à voix haute, en public et sans stress.
Le Bal
A partir de 19h, c’est parti pour le grand bal littéraire ! Venez lire votre texte au micro ! Et si le trac est trop fort, Emmanuelle
le lira pour vous avec plaisir. Un
seul défi : réussir à entraîner le plus de monde sur la piste !
Un atelier d’écriture suivi d’un bal où alternent danse et lecture de textes inédits ! On danse, on écoute un texte, on redanse, on réécoute… et ainsi de suite !
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h30 à 21h00
gratuit
Atelier d’écriture sur réservation
01 43 45 87 12
Bal littéraire en accès libre
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:30:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
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