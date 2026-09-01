Grand bal littéraire Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

L’atelier d’écriture (Sur inscription)

De

15h30 à 18h30, on prépare le bal. Des chansons comme source

d’inspiration. On ambiance sa plume et on écrit pour une restitution

festive et en public lors du grand bal littéraire, le soir même.

Un

atelier d’écriture animé par l’énergie et les propositions d’Emmanuelle Jeser, autrice et comédienne de La

compagnie de la tendresse. Nous partirons à la recherche des chansons françaises qui traversent les générations et donnent envie de danser à tout le monde !

À apporter avec vous

Votre

envie d’écrire… et quelques idées de chansons françaises qui, selon vous, mettent tout le monde sur

la piste de danse ! Emmanuelle vous

donnera quelques clés pour lire vos textes à voix haute, en public et sans stress.

Le Bal

A partir de 19h, c’est parti pour le grand bal littéraire ! Venez lire votre texte au micro ! Et si le trac est trop fort, Emmanuelle

le lira pour vous avec plaisir. Un

seul défi : réussir à entraîner le plus de monde sur la piste !

Un atelier d’écriture suivi d’un bal où alternent danse et lecture de textes inédits ! On danse, on écoute un texte, on redanse, on réécoute… et ainsi de suite !

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h30 à 21h00

gratuit

Atelier d’écriture sur réservation

01 43 45 87 12

Bal littéraire en accès libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:30:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris



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