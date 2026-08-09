Absolème (End of) Summer Party Bonnotte Club Paris

Informations pratiques

L’été touche à sa fin. Autant le faire en beauté.

Samedi 29 août, Absolème, le magazine en ligne des femmes audacieuses qui osent rayonner, à l’intérieur comme à l’extérieur, organise sa (End of) Summer Party au Bonnotte Club, une péniche à l’esprit guinguette installée au pied de la Tour Eiffel.

Rendez-vous à 14h30 pour une après-midi ultra good vibes entre femmes ! Au programme ? Un atelier yoga pour se reconnecter à soi, un goûter gourmand, un atelier créatif autour du vision board pour poser ses intentions de rentrée, puis un cocktail dînatoire en musique pour clôturer l’été comme il se doit. Sans oublier les cadeaux qui vous y attendent !

Places ultra limitées : un événement exclusif, pensé comme un moment privilège pour les lectrices Absolème, ouvert à toutes les femmes.

Yoga, atelier vision board de rentrée, apéro dinatoire et cocktail au pied de la Tour Eiffel.

Le samedi 29 août 2026

de 14h00 à 19h00

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-29T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T14:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00

Bonnotte Club Port de Suffren 75007 Paris

https://absoleme.com/end-of-summer-party contact@absoleme.com



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