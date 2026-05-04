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Atelier Sous tes petits pieds Bassin de la Villette Paris

Atelier Sous tes petits pieds Bassin de la Villette Paris

Atelier Sous tes petits pieds Bassin de la Villette Paris samedi 29 août 2026.

Lieu : Bassin de la Villette

Adresse : Quai de la Seine

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : <p>Au 01 44 78 80 50 ou via ce lien : </p>

Sous tes petits pieds

Allongé, à quatre pattes ou debout, les enfants explorent la biodiversité en sa compagnie.

Plasticienne, Sarah Bazire mène des projets mêlant arts et sciences.

À l’occasion de la résidence crèche-bibliothèque Sous tes petits pieds de Sarah Bazire dans le cadre du programme l’Art pour Grandir de la Ville de Paris.

Le samedi 29 aout à 10h30

Dès 2 ans
sur inscription


Sarah Bazire vous invite à la rejoindre autour de son livre-tapis et à écouter des histoires autour de la Seine et de la vie qu’elle héberge.
Le samedi 29 août 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit

Au 01 44 78 80 50 ou via ce lien : 

Public tout-petits. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-29T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-29T10:30:00+02:00_2026-08-29T11:30:00+02:00

Bassin de la Villette Quai de la Seine  75019 Paris
+33144788050 https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/


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