Atelier Sous tes petits pieds Bassin de la Villette Paris
Atelier Sous tes petits pieds Bassin de la Villette Paris samedi 29 août 2026.
Sous tes petits pieds
Allongé, à quatre pattes ou debout, les enfants explorent la biodiversité en sa compagnie.
Plasticienne, Sarah Bazire mène des projets mêlant arts et sciences.
À l’occasion de la résidence crèche-bibliothèque Sous tes petits pieds de Sarah Bazire dans le cadre du programme l’Art pour Grandir de la Ville de Paris.
Le samedi 29 aout à 10h30
Dès 2 ans
sur inscription
Sarah Bazire vous invite à la rejoindre autour de son livre-tapis et à écouter des histoires autour de la Seine et de la vie qu’elle héberge.
Le samedi 29 août 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit
Au 01 44 78 80 50 ou via ce lien :
Public tout-petits. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-29T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-29T10:30:00+02:00_2026-08-29T11:30:00+02:00
Bassin de la Villette Quai de la Seine 75019 Paris
+33144788050 https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/
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