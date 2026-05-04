Atelier Sous tes petits pieds Bassin de la Villette Paris

Sous tes petits pieds

Allongé, à quatre pattes ou debout, les enfants explorent la biodiversité en sa compagnie.

Plasticienne, Sarah Bazire mène des projets mêlant arts et sciences.

À l’occasion de la résidence crèche-bibliothèque Sous tes petits pieds de Sarah Bazire dans le cadre du programme l’Art pour Grandir de la Ville de Paris.

Le samedi 29 aout à 10h30 Dès 2 ans

sur inscription





Sarah Bazire vous invite à la rejoindre autour de son livre-tapis et à écouter des histoires autour de la Seine et de la vie qu’elle héberge.

Le samedi 29 août 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Au 01 44 78 80 50 ou via ce lien :

Public tout-petits. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-29T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T10:30:00+02:00_2026-08-29T11:30:00+02:00

Bassin de la Villette Quai de la Seine 75019 Paris

+33144788050 https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/



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