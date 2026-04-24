Grand Bal Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Vichy

Vichy

Grand Bal

Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Palais des congrès Vichy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 19:00:00

fin : 2026-06-14 23:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Animé par une centaine de danseurs en somptueux costumes d’époque, le Grand Casino vous transporte au cœur des fastes du Second Empire.

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Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Palais des congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Hosted by a hundred dancers in sumptuous period costumes, the Grand Casino takes you back to the splendor of the Second Empire.

L’événement Grand Bal Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations