Grand Bal Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Vichy
Grand Bal Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Vichy dimanche 14 juin 2026.
Vichy
Grand Bal
Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Palais des congrès Vichy Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 19:00:00
fin : 2026-06-14 23:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Animé par une centaine de danseurs en somptueux costumes d’époque, le Grand Casino vous transporte au cœur des fastes du Second Empire.
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Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Palais des congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Hosted by a hundred dancers in sumptuous period costumes, the Grand Casino takes you back to the splendor of the Second Empire.
L’événement Grand Bal Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
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