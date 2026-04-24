Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grand Bal Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Vichy

Grand Bal Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Vichy dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café

Adresse : Palais des congrès

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 7 7 7

Vichy

Grand Bal

Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Palais des congrès Vichy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 19:00:00
fin : 2026-06-14 23:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Animé par une centaine de danseurs en somptueux costumes d’époque, le Grand Casino vous transporte au cœur des fastes du Second Empire.
  .

Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Palais des congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by a hundred dancers in sumptuous period costumes, the Grand Casino takes you back to the splendor of the Second Empire.

L’événement Grand Bal Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)