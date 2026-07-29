Grand Banquet Ornanais Rue Pierre Vernier Ornans
vendredi 14 août 2026 · Rue Pierre Vernier · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Grand Banquet Ornanais
Rue Pierre Vernier Centre-ville Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Grand Banquet Ornanais fait son retour le vendredi 14 août dès 18h ! La rue Pierre Vernier se transforme en guinguette géante. Composez votre repas chez les restaurateurs locaux et installez-vous sur les 300 m de tables. Au programme concert d’accordéon dès 20h avec Julien Locatelli, initiations à la danse latine place Courbet (20h-22h), suivi d’un feu d’artifice et d’une soirée DJ jusqu’à minuit. Événement gratuit par la mairie d’Ornans (annulé en cas de pluie). .
Rue Pierre Vernier Centre-ville Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté communication@ornans.fr
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English : Grand Banquet Ornanais
L’événement Grand Banquet Ornanais Ornans a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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