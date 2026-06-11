Grand boeuf musical à la Bara-K Bara-K – Salle commune Rennes
Grand boeuf musical à la Bara-K Bara-K – Salle commune Rennes dimanche 14 juin 2026.
Grand boeuf musical à la Bara-K Bara-K – Salle commune Rennes Dimanche 14 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine
Le dimanche 14 juin, de 15h30 à 19h, venez jouer ou écouter de la musique lors de la troisième édition de la Fête de la musique de la Bara-K. Un évènement convivial et familial à prix libre.
Le dimanche 14 juin, de 15h30 à 19h, les habitant de la Bara-K vous invitent à venir venez jouer d’un instrument, chanter ou tout simplement écouter de la musique variée dans le jardin de la résidence lors de la troisième édition de la Fête de la musique de la Bara-K.
Un évènement convivial et familial à prix libre avec buvette et goûter à prix doux.
Pas de reservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-14T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00
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barakrennes@gmail.com
Bara-K – Salle commune 22 rue d’Aiguillon – 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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