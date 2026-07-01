Informations pratiques

Mers-les-Bains

Grand concert de l’été Morphine joue INDOCHINE

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Première partie Chéri Chéri

Les plus grands succès d’Indochine résonneront cet été à Mers-les-Bains avec Morphine, l’un des meilleurs tribute bands du groupe mythique. Porté par un véritable sosie vocal de Nicola Sirkis, ce concert gratuit vous fera revivre plus de 40 ans de tubes. En première partie, le groupe rock Chéri Chéri ouvrira la soirée.

Gratuit.

Première partie Chéri Chéri

Les plus grands succès d’Indochine résonneront cet été à Mers-les-Bains avec Morphine, l’un des meilleurs tribute bands du groupe mythique. Porté par un véritable sosie vocal de Nicola Sirkis, ce concert gratuit vous fera revivre plus de 40 ans de tubes. En première partie, le groupe rock Chéri Chéri ouvrira la soirée.

Gratuit. .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60

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English :

Opening Act: Chéri Chéri

Indochine’s greatest hits will ring out this summer in Mers-les-Bains with Morphine, one of the best tribute bands dedicated to the legendary group. Led by a vocal double of Nicola Sirkis, this free concert will take you on a journey through more than 40 years of hits. The rock band Chéri Chéri will open the evening as the opening act.

Free.

L’événement Grand concert de l’été Morphine joue INDOCHINE Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS