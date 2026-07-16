Grand concert de Noel : Maîtrise des Hauts-de-France, Campus EDHEC, Roubaix

Informations pratiques

Grand concert de Noel : Maîtrise des Hauts-de-France Samedi 12 décembre, 17h00 Campus EDHEC Nord

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:30:00+01:00

Pour son traditionnel Concert de Noël, Les Concertantes accueillent la Maîtrise des Hauts-de-France sur la scène de l’EDHEC Business School. Sous la direction de Jérôme Cupelli, ce chœur d’enfants et de jeunes, reconnu pour la qualité de son travail musical, proposera un programme célébrant la magie de Noël à travers les plus beaux chants traditionnels et grandes pages du répertoire choral.

Campus EDHEC 24 avenue gustave Delory, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesconcertantes.fr/events/concert-de-noel-maitrise-des-hauts-de-france »}] https://www.lesconcertantes.fr/events/concert-de-noel-maitrise-des-hauts-de-france

Grand Concert de Noel : La Maîtrise des Hauts-de-France

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