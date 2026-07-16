Grand concert de Noel : Maîtrise des Hauts-de-France, Campus EDHEC, Roubaix
samedi 12 décembre 2026 · Campus EDHEC · Roubaix
Informations pratiques
Grand concert de Noel : Maîtrise des Hauts-de-France Samedi 12 décembre, 17h00 Campus EDHEC Nord
Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:30:00+01:00
Pour son traditionnel Concert de Noël, Les Concertantes accueillent la Maîtrise des Hauts-de-France sur la scène de l’EDHEC Business School. Sous la direction de Jérôme Cupelli, ce chœur d’enfants et de jeunes, reconnu pour la qualité de son travail musical, proposera un programme célébrant la magie de Noël à travers les plus beaux chants traditionnels et grandes pages du répertoire choral.
Campus EDHEC 24 avenue gustave Delory, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesconcertantes.fr/events/concert-de-noel-maitrise-des-hauts-de-france »}] https://www.lesconcertantes.fr/events/concert-de-noel-maitrise-des-hauts-de-france
Grand Concert de Noel : La Maîtrise des Hauts-de-France
non
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Vacances pour tous : Chasse au trésor Mahéddine Roobay, TISSEL, Roubaix 17 juillet 2026
- Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix 18 juillet 2026
- Animation jeunes publics Nature morte Roubaix 19 juillet 2026
- Visite olfactive des collections Roubaix 19 juillet 2026
- Braderie & vide-grenier Rue de la Vigne Roubaix 20 juillet 2026