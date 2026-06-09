Montpellier

GRAND CONCERT DES CHORALES

155 Rue de Bologne Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

C’est LE concert de fin d’année de nos 4 chorales Classique, Vox, Gospel et Pop s’associent pour un moment d’exception.

Après une année de répétitions et des concerts en solo, chaque chorale s’associe aux autres pour une grande soirée vocale.

C’est LE concert de fin d’année de nos 4 chorales Classique, Vox, Gospel et Pop s’associent pour un moment d’exception.

Après une année de répétitions et des concerts en solo, chaque chorale s’associe aux autres pour une grande soirée vocale.

Les choristes seront accompagné(e)s par un piano, une guitare et une batterie. Une instrumentation légère qui permet de profiter de la beauté des voix et de la richesse de la polyphonie.

Programme

1ere partie Réservation en ligne

18 h 45 19h45 Chorale Classique suivie de la Chorale Vox

Veuillez arriver entre 18h15 et 18h30, sinon les places pourront être réattribuées.

Entracte

20h00 21h Vente de boissons et petite restauration

2ème partie Réservation en ligne

21 h 15 23h Chorale Gospel suivie de la chorale Pop

Veuillez arriver entre 20h45 et 21h, sinon les places pourront être réattribuées.

Sur réservation .

155 Rue de Bologne Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 7 81 16 38 80

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English :

It’s THE end-of-year concert for our 4 choirs: Classical, Vox, Gospel and Pop join forces for an exceptional moment.

After a year of rehearsals and solo concerts, each choir joins the others for a great vocal evening.

L’événement GRAND CONCERT DES CHORALES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT MONTPELLIER