Grand cours de dessin au musée Musée Despiau-Wlérick Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Grand cours de dessin au musée

Musée Despiau-Wlérick 6, place Marguerite de Navarre Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le centre médiéval de la ville, deux maisons civiles anciennes du XIVe siècle, accolées, ont été remaniées au XIXe en donjon surnommé Lacataye .

Un atelier de dessin encadré par un professeur vous invite à découvrir ou à perfectionner votre technique au cœur du musée de Mont-de-Marsan.

Trois heures intenses et enrichissantes pour explorer différentes techniques graphiques. .

Musée Despiau-Wlérick 6, place Marguerite de Navarre Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 00 45 musee-edu@montdemarsan.fr

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English : Grand cours de dessin au musée

L’événement Grand cours de dessin au musée Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan