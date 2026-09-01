Grand cours de dessin au musée Musée Despiau-Wlérick Mont-de-Marsan
samedi 19 septembre 2026 · Musée Despiau-Wlérick · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Grand cours de dessin au musée
Musée Despiau-Wlérick 6, place Marguerite de Navarre Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le centre médiéval de la ville, deux maisons civiles anciennes du XIVe siècle, accolées, ont été remaniées au XIXe en donjon surnommé Lacataye .
Un atelier de dessin encadré par un professeur vous invite à découvrir ou à perfectionner votre technique au cœur du musée de Mont-de-Marsan.
Trois heures intenses et enrichissantes pour explorer différentes techniques graphiques. .
Musée Despiau-Wlérick 6, place Marguerite de Navarre Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 00 45 musee-edu@montdemarsan.fr
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English : Grand cours de dessin au musée
L’événement Grand cours de dessin au musée Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan
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