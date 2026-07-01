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Venez découvrir la Banque de France et ses métiers, Banque de France – Mont de Marsan, Mont-de-Marsan

vendredi 18 septembre 2026 · Banque de France - Mont de Marsan · Mont-de-Marsan

Venez découvrir la Banque de France et ses métiers, Banque de France – Mont de Marsan, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Banque de France - Mont de Marsan
Adresse
16 place Pancaut, 40000 Mont-de-Marsan
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Limité à 13 visiteurs en même temps. Merci de venir avec une pièce d'identité

Venez découvrir la Banque de France et ses métiers Vendredi 18 septembre, 10h00 Banque de France – Mont de Marsan Landes

Gratuit. Limité à 13 visiteurs en même temps. Merci de venir avec une pièce d’identité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Venez découvrir les missions de la Banque de France et comprendre en quoi elles contribuent à votre quotidien.
De sa création en 1800 par Napoléon Bonaparte à nos jours, cette visite vous invite à mieux connaître l’histoire, le rôle et les actions de cette institution.

Banque de France – Mont de Marsan 16 place Pancaut, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine https://banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-banque-de-france »}] La Banque de France est une institution au service du public ; elle a trois missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l’économie et à la société. parkings place Pancaut ou place des Arènes.
Venez découvrir les missions de la Banque de France et comprendre en quoi elles contribuent à votre quotidien.

©BANQUE DE FRANCE SERVICE COMMUNICATION

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