Venez découvrir la Banque de France et ses métiers, Banque de France – Mont de Marsan, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France et ses métiers Vendredi 18 septembre, 10h00 Banque de France – Mont de Marsan Landes

Gratuit. Limité à 13 visiteurs en même temps. Merci de venir avec une pièce d’identité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Venez découvrir les missions de la Banque de France et comprendre en quoi elles contribuent à votre quotidien.

De sa création en 1800 par Napoléon Bonaparte à nos jours, cette visite vous invite à mieux connaître l’histoire, le rôle et les actions de cette institution.

Banque de France – Mont de Marsan 16 place Pancaut, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine https://banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-banque-de-france »}] La Banque de France est une institution au service du public ; elle a trois missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l’économie et à la société. parkings place Pancaut ou place des Arènes.

Venez découvrir les missions de la Banque de France et comprendre en quoi elles contribuent à votre quotidien.

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