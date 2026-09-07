Grand cours de dessin au musée, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Grand cours de dessin au musée Samedi 19 septembre, 09h00 Musée Despiau-Wlérick Landes

Tarif préférentiel. Sur réservation. Limité à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Un atelier de dessin encadré par un professeur vous invite à découvrir ou à perfectionner votre technique au cœur du musée de Mont-de-Marsan.

Trois heures intenses et enrichissantes pour explorer différentes techniques graphiques.

Musée Despiau-Wlérick 6 Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558750045 https://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=108 [{« type »: « email », « value »: « musee-edu@montdemarsan.fr »}] Dans le centre médiéval de la ville, deux maisons civiles anciennes du XIVe siècle, accolées, ont été remaniées au XIXe en donjon surnommé « Lacataye ».

Un atelier de dessin encadré par un professeur est proposé pour découvrir ou perfectionner sa technique du dessin au coeur du musée de Mont de Marsan. Trois heures intenses et enrichissantes pour une…

©musée Despiau-Wlérick