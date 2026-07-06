Informations pratiques

Chéniers

Grand déballage au grenier du meunier

9 LE PONT Chéniers Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 08:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Installés depuis 2015 dans le domaine d’activités de débarras vide maison et brocante, nous travaillons toute l’année en tant que débarrasseurs de maison, de la cave au grenier et sur tout habitat confondu dépendance appartement maison, et même château. Lors de ces interventions, nous effectuons un tri drastique pour pouvoir vous proposer des meubles objets et bibelots de qualité. Cette préparation s’effectue toute l’année, et ce, clôture en août lors de notre grand déballage. Cette année 2026 aura donc lieu du 12 au 16 août de 8h à19h chez nous au moulin du pont à Chéniers, ou vous seront présente plus de 1000 m² de brocante.

Rens 07 84 07 72 39 .

9 LE PONT Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 07 72 39

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English : Grand déballage au grenier du meunier

L’événement Grand déballage au grenier du meunier Chéniers a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays Dunois