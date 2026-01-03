Randonnée Téléthon Chéniers
Randonnée Téléthon Chéniers dimanche 4 octobre 2026.
Randonnée d’automne au profit du Téléthon
Salle de la culture et des loisirs Chéniers Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Randonnée pédestre accompagnée circuit de10 à 12 kms, randonnée familiale ouverte à tous. Tarif collecte au profit de Téléthon participation libre.
RDV salle de la culture et des loisirs à 13h30.
Rens 06 77 45 17 40 ou 06 98 79 37 43 .
Salle de la culture et des loisirs Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 45 17 40
Randonnée d'automne au profit du Téléthon
