Randonnée Téléthon Chéniers

Randonnée d’automne au profit du Téléthon

Salle de la culture et des loisirs Chéniers Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Randonnée pédestre accompagnée circuit de10 à 12 kms, randonnée familiale ouverte à tous. Tarif collecte au profit de Téléthon participation libre.

RDV salle de la culture et des loisirs à 13h30.

Rens 06 77 45 17 40 ou 06 98 79 37 43 .

Salle de la culture et des loisirs Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 45 17 40

L’événement Randonnée d’automne au profit du Téléthon Chéniers a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pays Dunois