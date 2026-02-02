Championnat d’Europe de la coupe mulet 2026 Euromulet Chéniers
Championnat d’Europe de la coupe mulet 2026 Euromulet Chéniers samedi 5 septembre 2026.
Championnat d’Europe de la coupe mulet 2026 Euromulet
Moulin de Piot Chéniers Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Le championnat d’Europe de mulet fait son retour à Chéniers, en 2026 ! La prochaine édition de l’ Euromulet aura lieu au Moulin de Piot les 5 et 6 septembre prochains. Ce championnat met à l’honneur la coupe emblématique des années 70-80 !
En accès libre toute la journée
https://euromulet.com/programme/ .
Moulin de Piot Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Championnat d’Europe de la coupe mulet 2026 Euromulet
L’événement Championnat d’Europe de la coupe mulet 2026 Euromulet Chéniers a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pays Dunois