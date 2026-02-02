Championnat d’Europe de la coupe mulet 2026 Euromulet Chéniers

Championnat d’Europe de la coupe mulet 2026 Euromulet

Moulin de Piot Chéniers Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Le championnat d’Europe de mulet fait son retour à Chéniers, en 2026 ! La prochaine édition de l’ Euromulet aura lieu au Moulin de Piot les 5 et 6 septembre prochains. Ce championnat met à l’honneur la coupe emblématique des années 70-80 !

En accès libre toute la journée

https://euromulet.com/programme/ .

Moulin de Piot Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine

