Randonnée pédestre accompagnée Chéniers

Randonnée pédestre accompagnée

Parking Moulin de Piot Chéniers Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

Randonnée pédestre accompagnée circuit entre 8 et 10 kms, randonnée familiale ouverte à tous. Gratuit.

RDV au parking du Moulin de Piot. Prévoir une bouteille d’eau et des chaussures de marche.

Rens 06 77 45 17 40 ou 06 98 79 37 43 .

Parking Moulin de Piot Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 45 17 40

English : Randonnée pédestre accompagnée

