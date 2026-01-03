Randonnée pédestre accompagnée Chéniers
Parking Moulin de Piot Chéniers Creuse
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
2026-07-21 2026-08-04
Randonnée pédestre accompagnée circuit entre 8 et 10 kms, randonnée familiale ouverte à tous. Gratuit.
RDV au parking du Moulin de Piot. Prévoir une bouteille d’eau et des chaussures de marche.
Rens 06 77 45 17 40 ou 06 98 79 37 43 .
Parking Moulin de Piot Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 45 17 40
