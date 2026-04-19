Stage de danses Chéniers
Stage de danses Chéniers lundi 13 juillet 2026.
Chéniers
Stage de danses
Chéniers Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-13
Stage de danse Été 2026 à Chéniers !
Envie de bouger, de vous faire plaisir et de partager un moment convivial cet été ?
Du 13 au 25 juillet, venez participer à un stage de danse ouvert à tous les niveaux dans une superbe salle climatisée à Chéniers (Creuse) !
Au programme
Danses standard (valse, tango, slow fox, quickstep)
Danses latines (cha-cha, samba, rumba, paso doble, rock)
Danses en ligne (madison, disco, merengue…)
Nouveauté 2026 tango argentin !
Que vous soyez débutant ou confirmé, seul(e) ou en couple, vous êtes les bienvenus !
Renseignements 06 19 68 58 30 .
Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 68 58 30
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English : Stage de danses
L’événement Stage de danses Chéniers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays Dunois
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