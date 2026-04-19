Chéniers

Stage de danses

Chéniers Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-13

Stage de danse Été 2026 à Chéniers !

Envie de bouger, de vous faire plaisir et de partager un moment convivial cet été ?

Du 13 au 25 juillet, venez participer à un stage de danse ouvert à tous les niveaux dans une superbe salle climatisée à Chéniers (Creuse) !

Au programme

Danses standard (valse, tango, slow fox, quickstep)

Danses latines (cha-cha, samba, rumba, paso doble, rock)

Danses en ligne (madison, disco, merengue…)

Nouveauté 2026 tango argentin !

Que vous soyez débutant ou confirmé, seul(e) ou en couple, vous êtes les bienvenus !

Renseignements 06 19 68 58 30 .

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 68 58 30

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English : Stage de danses

L’événement Stage de danses Chéniers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays Dunois