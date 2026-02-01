Marché de Potiers Chéniers

Marché de Potiers

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny Chéniers Creuse

Le marché des potiers se déroulera les 1er et 2 août à la Tuilerie. Des exposants professionnels ont été sélectionnés pour leur créativité, la qualité et l’originalité de leur travail.

Vous pourrez admirer et acquérir des créations pour tous les usages décoration, art de la table… Un large éventail des différentes techniques et des matières utilisées seront présentes terres vernissées, grès, porcelaine, faïence, raku, raku nu, terres polies, terres enfumées… .

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 19 61 tuilerie.pouligny@ccpaysdunois.fr

