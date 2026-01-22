47 ème Brocante Chéniers

47 ème Brocante

Le bourg Chéniers Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

2026-08-16

La brocante de Chéniers est la 4ème plus grande brocante de France avec la présence d’un expert, de plus de 200 exposants professionnels et particuliers.

Rens: 06 25 46 65 93 .

Le bourg Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 46 65 93

English : 47 ème Brocante

