47 ème Brocante Chéniers
47 ème Brocante Chéniers dimanche 16 août 2026.
47 ème Brocante
Le bourg Chéniers Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
La brocante de Chéniers est la 4ème plus grande brocante de France avec la présence d’un expert, de plus de 200 exposants professionnels et particuliers.
Rens: 06 25 46 65 93 .
Le bourg Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 46 65 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 47 ème Brocante
L’événement 47 ème Brocante Chéniers a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pays Dunois