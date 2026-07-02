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Grand Déballage des Commerçants Loudun

mardi 22 septembre 2026 · Loudun

Grand Déballage des Commerçants Loudun

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
rue du Centre-Ville
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

Grand Déballage des Commerçants

rue du Centre-Ville Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22 12:30:00

Date(s) :
2026-09-22

Vos commerçants de Loudun organisent leur grand déballage toute la journée en centre-ville   .

rue du Centre-Ville Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 18 41 

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English : Grand Déballage des Commerçants

L’événement Grand Déballage des Commerçants Loudun a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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