Informations pratiques

Loudun

Grand Déballage des Commerçants

rue du Centre-Ville Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:00:00

fin : 2026-09-22 12:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Vos commerçants de Loudun organisent leur grand déballage toute la journée en centre-ville .

rue du Centre-Ville Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 18 41

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English : Grand Déballage des Commerçants

L’événement Grand Déballage des Commerçants Loudun a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais