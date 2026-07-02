AGENDA · Loudun
Grand Déballage des Commerçants Loudun
mardi 22 septembre 2026 · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Grand Déballage des Commerçants
rue du Centre-Ville Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22 12:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Vos commerçants de Loudun organisent leur grand déballage toute la journée en centre-ville .
rue du Centre-Ville Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 18 41
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English : Grand Déballage des Commerçants
L’événement Grand Déballage des Commerçants Loudun a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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