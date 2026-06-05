Villers-Cotterêts

Grand débat les langues arabes en France

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-27 16:45:00

Date(s) :

2026-06-27

Quel état des lieux pour la langue arabe en France? ? Comment les artistes, professeurs, diplomates ou encore chercheurs s’en saisissent-ils? ?

Avec Sumaya Al-Attia, Aya Mansour, Nabil Wakim et Nada Yafi

François Ier, pour son Collège de France, avait inscrit l’enseignement de la langue arabe parmi celui d’autres langues. Aujourd’hui, la langue arabe est stigmatisée, souvent invisibilisée, alors qu’elle rassemble en France plus de 3 millions de locuteurs.

Quel état des lieux pour la langue arabe en France?? Comment les artistes, professeurs, diplomates ou encore chercheurs s’en saisissent-ils?? Quelles sont les trajectoires de cette langue et les points de contacts possibles avec le français dans l’espace francophone??

Modération Micha Khalil, journaliste et productrice du magazine Voyage culturel sur Monte Carlo Doualiya

Cour du Jeu de Paume

Placement libre et assis, dans la limite des places disponibles .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

What is the current state of the Arabic language in France? How are artists, teachers, diplomats and researchers dealing with it?

L’événement Grand débat les langues arabes en France Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Aisne Tourisme