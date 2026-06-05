Grand débat les langues arabes en France Villers-Cotterêts
Grand débat les langues arabes en France Villers-Cotterêts samedi 27 juin 2026.
Villers-Cotterêts
Grand débat les langues arabes en France
1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27 16:45:00
Date(s) :
2026-06-27
Quel état des lieux pour la langue arabe en France? ? Comment les artistes, professeurs, diplomates ou encore chercheurs s’en saisissent-ils? ?
Avec Sumaya Al-Attia, Aya Mansour, Nabil Wakim et Nada Yafi
François Ier, pour son Collège de France, avait inscrit l’enseignement de la langue arabe parmi celui d’autres langues. Aujourd’hui, la langue arabe est stigmatisée, souvent invisibilisée, alors qu’elle rassemble en France plus de 3 millions de locuteurs.
Quel état des lieux pour la langue arabe en France?? Comment les artistes, professeurs, diplomates ou encore chercheurs s’en saisissent-ils?? Quelles sont les trajectoires de cette langue et les points de contacts possibles avec le français dans l’espace francophone??
Modération Micha Khalil, journaliste et productrice du magazine Voyage culturel sur Monte Carlo Doualiya
Cour du Jeu de Paume
Placement libre et assis, dans la limite des places disponibles .
1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France
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English :
What is the current state of the Arabic language in France? How are artists, teachers, diplomats and researchers dealing with it?
L’événement Grand débat les langues arabes en France Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Aisne Tourisme
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