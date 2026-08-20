Grand Hôtel Beauvau, mémoire vivante du Vieux-Port, Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port, Marseille

Informations pratiques

Grand Hôtel Beauvau, mémoire vivante du Vieux-Port 19 et 20 septembre Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port Bouches-du-Rhône

RDV : à côté de la sortie du métro sur la Canebière (angle Canebière/Vieux-Port), 13001

M1 Vieux-Port

Vélo : Canebière

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez avec votre guide à la découverte de cet établissement historique, le plus vieil hôtel de la ville encore en activité, témoin de 200 ans d’histoire.

Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port Pl. Gabriel Péri 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Partez avec votre guide à la découverte de cet établissement historique, le plus vieil hôtel de la ville encore en activité, témoin de 200 ans d’histoire.

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