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Grand Hôtel Beauvau, mémoire vivante du Vieux-Port, Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port · Marseille

Grand Hôtel Beauvau, mémoire vivante du Vieux-Port, Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port
Adresse
Pl. Gabriel Péri 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
RDV : à côté de la sortie du métro sur la Canebière (angle Canebière/Vieux-Port), 13001 M1 Vieux-Port Vélo : Canebière Nombre de places limité

Grand Hôtel Beauvau, mémoire vivante du Vieux-Port 19 et 20 septembre Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port Bouches-du-Rhône

RDV : à côté de la sortie du métro sur la Canebière (angle Canebière/Vieux-Port), 13001
M1 Vieux-Port
Vélo : Canebière
Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez avec votre guide à la découverte de cet établissement historique, le plus vieil hôtel de la ville encore en activité, témoin de 200 ans d’histoire.

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