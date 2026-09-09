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Grand jeu du loup Garou, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

vendredi 23 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Grand jeu du loup Garou, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Grand jeu du loup Garou Vendredi 23 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T15:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T15:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00

Aouuuuuuuh ! La nuit tombe, la bibliothèque s’endort… Au petit matin, malheur ! Des enfants ont disparu ! Mangés par les loups garous qui rôdent la nuit ? Venez mener l’enquête avec nous et débusquer les loups garous qui se cachent parmi nous.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.alcazar@marseille.fr »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

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