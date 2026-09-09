Grand jeu du loup Garou, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
vendredi 23 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Grand jeu du loup Garou Vendredi 23 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T15:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T15:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Aouuuuuuuh ! La nuit tombe, la bibliothèque s’endort… Au petit matin, malheur ! Des enfants ont disparu ! Mangés par les loups garous qui rôdent la nuit ? Venez mener l’enquête avec nous et débusquer les loups garous qui se cachent parmi nous.
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.alcazar@marseille.fr »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
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