Grand Loto de Prémanon Espace des Mondes Polaires Prémanon

Grand Loto de Prémanon

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13

Grand loto de l’association 2026 !

Nous sommes ravis de vous inviter à notre grand loto, qui aura lieu le 13 mars !

Un moment convivial et familial où bonne humeur, suspense et beaux lots seront au rendez-vous.

Au programme

De nombreuses parties avec plein de lots variés à gagner

Plusieurs gros lots surprises (révélés prochainement !)

Une restauration sur place pour le repas

Une buvette pour se régaler tout au long de l’événement

Que vous veniez pour tenter votre chance ou simplement passer un agréable moment, vous êtes les bienvenus ! .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Grand Loto de Prémanon

German : Grand Loto de Prémanon

Italiano :

Espanol :

L’événement Grand Loto de Prémanon Prémanon a été mis à jour le 2025-11-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses