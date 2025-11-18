Grand Loto de Prémanon Espace des Mondes Polaires Prémanon
Grand Loto de Prémanon Espace des Mondes Polaires Prémanon vendredi 13 mars 2026.
Grand Loto de Prémanon
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 10 – 10 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-13
Grand loto de l’association 2026 !
Nous sommes ravis de vous inviter à notre grand loto, qui aura lieu le 13 mars !
Un moment convivial et familial où bonne humeur, suspense et beaux lots seront au rendez-vous.
Au programme
De nombreuses parties avec plein de lots variés à gagner
Plusieurs gros lots surprises (révélés prochainement !)
Une restauration sur place pour le repas
Une buvette pour se régaler tout au long de l’événement
Que vous veniez pour tenter votre chance ou simplement passer un agréable moment, vous êtes les bienvenus ! .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Grand Loto de Prémanon
German : Grand Loto de Prémanon
Italiano :
Espanol :
L’événement Grand Loto de Prémanon Prémanon a été mis à jour le 2025-11-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses