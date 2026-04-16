Grand marché du jeudi Lons-le-Saunier
Grand marché du jeudi Lons-le-Saunier jeudi 16 avril 2026.
Lons-le-Saunier
Grand marché du jeudi
Place de Verdun Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 07:00:00
fin : 2027-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Le marché du jeudi à Lons-le-Saunier est le plus grand du département.
– Toute la journée Place du 11 Novembre Produits manufacturés
– Le matin Place de Verdun Grand marché alimentaire .
Place de Verdun Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01
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English : Grand marché du jeudi
L’événement Grand marché du jeudi Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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