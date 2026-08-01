Informations pratiques

Gambsheim

Grand marché

12 route nationale Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 13:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Grand Marché des Producteurs revient le samedi 22 août

Le samedi 22 août, le Grand Marché des Producteurs réunira plus d’une quinzaine d’exposants pour une matinée placée sous le signe de la convivialité et des produits locaux.

Maraîcher, apiculteur, boulanger, producteurs de charcuterie, de saucissons et de nombreuses autres spécialités seront présents pour faire découvrir leur savoir-faire et proposer des produits de qualité, issus de notre terroir. Ce rendez-vous est l’occasion de privilégier les circuits courts tout en rencontrant les artisans et producteurs de la région.

À 10h30, une démonstration Tupperware permettra aux visiteurs de découvrir des astuces pratiques et des produits innovants pour le quotidien.

À 11 heures, les visiteurs sont invités à partager l’heure de l’apéro autour d’une planchette composée de produits du marché, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Ce marché est devenu un rendez-vous apprécié des habitants et des visiteurs, mêlant découvertes gourmandes, échanges et convivialité. Les organisateurs espèrent accueillir un public nombreux pour cette nouvelle édition et invitent chacun à venir soutenir les producteurs locaux tout en profitant d’un agréable moment en famille ou entre amis. .

12 route nationale Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 09 48 Leparc67@gmail.com

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English :

L’événement Grand marché Gambsheim a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays Rhénan