Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grand Marché L’Art et la Gourmandise BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Grand Marché L’Art et la Gourmandise BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre dimanche 31 mai 2026.

Lieu : BAGNERES-DE-BIGORRE

Adresse : Allées des Coustous

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Grand Marché L’Art et la Gourmandise

BAGNERES-DE-BIGORRE Allées des Coustous Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Le comité des fêtes de Bagnères ouvre son grand marché !
Au menu artisans, créateurs, producteurs, food trucks …
Animation musicale et buvette sur place.   .

BAGNERES-DE-BIGORRE Allées des Coustous Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie   comitedesfetesb2b@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bagnères Festival Committee opens its big market!
On the menu: artisans, designers, producers, food trucks…

L’événement Grand Marché L’Art et la Gourmandise Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65

À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)