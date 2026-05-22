Grand Marché L’Art et la Gourmandise BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Grand Marché L’Art et la Gourmandise

BAGNERES-DE-BIGORRE Allées des Coustous Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le comité des fêtes de Bagnères ouvre son grand marché !

Au menu artisans, créateurs, producteurs, food trucks …

Animation musicale et buvette sur place. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Allées des Coustous Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie comitedesfetesb2b@gmail.com

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English :

The Bagnères Festival Committee opens its big market!

On the menu: artisans, designers, producers, food trucks…

L’événement Grand Marché L’Art et la Gourmandise Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65