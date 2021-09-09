Grand marché provençal de Dieulefit Place du Champs de Mars Dieulefit

Grand marché provençal de Dieulefit

Place du Champs de Mars Face à l’Hôpital Local Dieulefit Drôme

Début : Vendredi 2026-06-18 09:00:00

fin : 2026-08-27 13:00:00

2026-06-18

Maraîchers, producteurs, fromagers, artisanat…. toute l’année et à compter de mi-juin à fin août extension dans la rue du bourg. Le marché reflète son territoire potiers et producteurs de picodons vous font découvrir leurs produits.

Place du Champs de Mars Face à l’Hôpital Local Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49

English :

Provençal market taking place in the streets of Dieulefit from Mid-June till the end of August. Farmers, producers, cheese makers, craftmen…will share with you their products.

