Grand marché provençal de Dieulefit Place du Champs de Mars Dieulefit

Grand marché provençal de Dieulefit
Place du Champs de Mars Face à l'Hôpital Local Dieulefit Drôme
Début : Vendredi 2026-06-18 09:00:00
fin : 2026-08-27 13:00:00
2026-06-18
Maraîchers, producteurs, fromagers, artisanat…. toute l’année et à compter de mi-juin à fin août extension dans la rue du bourg. Le marché reflète son territoire potiers et producteurs de picodons vous font découvrir leurs produits.
26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49
English :
Provençal market taking place in the streets of Dieulefit from Mid-June till the end of August. Farmers, producers, cheese makers, craftmen…will share with you their products.
